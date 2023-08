Behörden blasen jetzt zum Halali auf Eichelhäher

Empörte Tierschützer finden harsche Worte: „Niederösterreichs Jäger haben jetzt einen Freibrief, Eichelhäher in unbegrenzter Zahl abzuschießen oder in Fallen zu fangen und dann zu töten!“ Und das, so die Aktivisten, obwohl diese Vögel nicht als „jagdbares Wild“ gelten.