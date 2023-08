Geschützte Vögel müssen in Fallen Federn lassen

Sämtliche Bezirke in Niederösterreich, mit Ausnahme von St. Pölten und Krems, haben eine entsprechende Verordnung erlassen. Für Tierschutzorganisationen wie etwa „Vier Pfoten“ ist das höchst problematisch, denn in ihrer Eulen- und Greifvogelstation Haringsee landen immer wieder Tiere, die sich in solchen Fallen verletzt haben.