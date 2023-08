Wiener steigt mit Box-Champ Usyk in den Ring

„Sein Wort ist Gesetz. Wenn er fertig aufgewärmt ist und in den Ring will, müssen wir im eigenen Interesse bereit sein“, ist Seun Salami das Lachen noch nicht vergangen. Seit drei Wochen ist der Wiener Schwergewichtler in Polen, gibt mit vier anderen Athleten den Sparringspartner für Oleksandr Usyk.