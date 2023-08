Pkw-Beifahrer zwang Gattin Rad-Gruppe auszubremsen

Extrem unentspannt muss jener Mann gewesen sein, der am Freitagnachmittag als Beifahrer seiner Gattin vom Montafoner Innerberg in Richtung Bartholomäberg unterwegs war. So nahm er das Handzeichen eines Radfahrers als Provokation wahr und wollte den Mann zur Rede stellen, was schlussendlich in einem Unfall mit einem Verletzten endete.