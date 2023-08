„4-Prozent-Hürde ist Schikane für Klein-Parteien“

Die größeren Parteien im Innsbrucker Gemeinderat diskutieren nun schon seit Monaten über die Einführung einer so genannten Vier-Prozent-Hürde. Wer darunter liegt, verpasst den Einzug ins Stadtparlament. Derartige Hürden gibt es bereits bei den Landtags- und Nationalratswahlen. Man will damit eine Zersplitterung der Parlamente verhindern. Bei Gemeinderatswahlen gibt es diese Hürde nicht. Dass nun in Innsbruck darüber diskutiert wird, findet Markus Sint, Klubobmann der Liste Fritz im Tiroler Landtag, nicht gut.