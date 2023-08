Händler pleite: 38 Millionen € als erstes Angebot

Sanierungsverwalter in „Überwacherrolle“

Der Zahlungsausfall des steirischen Händlers geomix AG, der selbst ein Sanierungsfall ist, und ein hoher Lagerstand, brachten den Sportartikelgroßhändler, der in Österreich 229 Sport-2000-Händler beliefert, zu Fall. Doch wie geht‘s jetzt weiter? Das Konkursgericht in Wels bestimmte Christoph Doppelbauer zum Sanierungsverwalter. Weil das Verfahren selbst mit Eigenverwaltung abläuft, ist Doppelbauer in einer „Überwacherrolle“. Die Geschäftsführung arbeitet mehr oder weniger eigenständig weiter.