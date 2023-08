Dachstuhl von Pizzeria in Bregenz in Brand

Einsatz für die Florianijünger: In der Bregenzer Prälatendammstraße stand am Freitag um 8.44 Uhr ein Gebäude in Flammen, in dem auch eine Pizzeria untergebracht ist. Als die Feuerwehren vor Ort eintrafen, konnten die Einsatzmannschaften feststellen, dass der Dachstuhl brannte.