Bekennervideo: Gruppe droht mit weiteren Morden

Nach dem tödlichen Attentat auf den ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio (59) am Mittwoch hat sich nun eine bewaffnete Gruppe namens „Los Lobos“ (Die Wölfe) zu dem Mord bekannt. In einem Bekennervideo wird gegen korrupte Politiker gewettert. Zudem kündigen die Vermummten weitere Angriffe an.