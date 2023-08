Kandidat erschossen: Ausnahmezustand in Ecuador

Eineinhalb Wochen vor der vorgezogenen Präsidentenwahl in Ecuador haben am Mittwochabend Unbekannte den Kandidaten Fernando Villavicencio (59) nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito erschossen. Der Journalist war angetreten, um Korruption und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Als Reaktion verhängt Präsident Lasso nun einen 60-tägigen Ausnahmezustand.