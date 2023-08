Ein mobiler Pavillon als große Bühne für das Klima

„Ferne Planeten erlebbar machen“

Einerseits kann man dafür auf die Daten des neuen Klima-Atlas für die Steiermark zurückgreifen, der offiziell erst im Herbst erscheint: „Wir sind eine von wenigen Regionen in Europa, die so detaillierte Daten zum lokalen Klima haben“, weiß Kada. Andererseits ist in Graz mit dem Institut für Weltraumforschung eine renommierte Institution, die die Atmosphären anderer Planeten erforscht.