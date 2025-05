Zu diesem Jubiläum will „Jedermann“ kommen

Schon mehr als 10.000 Tickets verkauft

Heuer wird das Huab’n Theater also ein Vierteljahrhundert alt – und zu diesem Jubiläum spielt man nicht nur eine eigene Brandluckner Version des „Jedermann“, sondern offenbar will auch jedermann kommen: „Wir haben schon mehr als 10.000 Tickets verkauft“, berichtet Hofer. Zu lange sollte man bei Interesse also nicht mehr zuwarten.