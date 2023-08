Regentour durch Wald und Wolken

Gestartet wird am Parkplatz der Sonnenkopfbahn (Wald am Arlberg), wo hinter der Talstation die Forststraße verläuft. Diese führt in großzügigen Serpentinen bergan und wird gerne auch von E-Bike-Fahrern genutzt. Immer wieder bietet sich die Möglichkeit, auf markierte, schmale Waldpfade auszuweichen. Diese gestalten sich sehr abwechslungsreich und führen unter dem Schutz der Bäume durch üppigen Farnbewuchs und vorbei an Moortümpeln. Etwa ab der Hälfte verläuft der Weg für Fußgänger wahlweise auch entlang der Skipiste, hier wird es mitunter etwas steil.