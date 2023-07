AfD-Erfolge: Deutscher Bundespräsident beunruhigt

Wegen des Aufstiegs der rechtspopulistischen AfD - in fünf Bundesländern hat die Partei bereits Umfragewerte in der Höhe von knapp 30 oder sogar höher - zeigt sich nun auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beunruhigt. „Wir dürfen das Geschäft der Angstmacher in dieser Gesellschaft nicht noch weiter fördern“, mahnte der Staatschef in einem Interview am Sonntag.