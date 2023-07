Jeder fünfte Deutsche würde bereits AfD wählen

Erster AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt

Am Sonntag setzte sich im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt erstmals ein AfD-Kandidat als hauptamtlicher Bürgermeister durch. Der 42-jährige Hannes Loth erhielt in Raguhn-Jeßnitz 51,13 Prozent der Stimmen, die Wahlbeteiligung betrug 61,51 Prozent. Erst vor einer Woche war im südbthüringischen Sonneberg mit Robert Sesselmann der bundesweit erste AfD-Landesrat gewählt worden.