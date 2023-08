Endlich Startschuss für Mega-Hotelprojekt in Ischl

Schön ist die Welt, wenn das Glück dir ein Märchen erzählt“ – Franz Lehárs Zeilen, die Tenor Thomas Blondelle gestern in Bad Ischl eindrucksvoll zum Besten gab. Die anderen Protagonisten erzählten zur Freude der zahlreich erschienenen Gäste im Bezug auf das geplante Hotel „Grand Elisabeth“ kein Märchen, wenngleich es zuletzt schon an eine unendliche Geschichte erinnerte. Nach langem Hin und Her, unzählig abgewiesenen Einsprüchen, fiel nun endlich der Startschuss für das 4-Sterne-Haus mit 132 Zimmern und Suiten, dessen Fertigstellung bei der Präsentation 2020 noch mit Juni 2023 geplant war. Nun ist es eben Februar 2025.