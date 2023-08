Stadtsaal und Schulcampus „verschmelzen“ baulich

Außerdem wird der Platz vor dem Stadion erweitert, der öfter für Freiluft-Veranstaltungen verwendet wird. Hier wird ebenfalls gleich die Infrastruktur geschaffen, um etwa eine Bühne vor dem Eingangsbereich leichter und schneller errichten zu können. Beim Umbau selbst soll stilistisch viel Glas zum Einsatz kommen, was für Helligkeit in den inneren Bereichen sorgt. Was aber bleiben muss, ist die speziell gestaltete Fassade: Diese steht unter Denkmalschutz und wird in das moderne Gesamtprojekt aber unverändert integriert.