Neue Regeln für letzte Ruhe im eigenen Garten

Im Wiener Landtag liegt ein Gesetzesentwurf, der „Privatbestattungen“, also Beisetzungen der Asche Verstorbener abseits von Friedhöfen, neu regeln soll. Die zentrale Änderung dabei: Privatbestattungen sind künftig nur auf Grundstücken nächster Angehöriger (Eltern, Kinder, Ehepartner und eingetragene Partner) möglich. Wer sich auf dem eigenen Grundstück bestatten will, müsste es davor etwa an seine Kinder übertragen und deren Einwilligung einholen.