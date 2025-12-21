Drogenmafia: Doppel-„Tatort“ für grantigen Falke

Denn Cyber-Kriminalist Schmitt ist offenbar Autist, was in einem Nebensatz suggeriert wird, und der grantige Falke hat so gar keinen Zugang zu ihm. Eine interessante Konstellation, doch sie bräuchte einen ruhigeren Fall, um in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Stattdessen rauscht das Ermittler-Trio von Leiche zu Leiche, denn der Drogenkrieg der Mafia im Grenzgebiet eskaliert. Regisseur Hans Steinbichler gibt zu, dass der Krimi recht vollgepackt ist, aber: „Ich wollte nicht darüber reden, was wegkann, sondern darüber, wie wir es so produzieren können, dass es erhalten bleibt.“ Die Handlung basiert übrigens auf wahren Begebenheiten.