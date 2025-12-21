Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Protokoll

Drogenmafia: Doppel-„Tatort“ für grantigen Falke

Unterhaltung
21.12.2025 16:00
Falke und seine niederländische Kollegin de Baer.
Falke und seine niederländische Kollegin de Baer.(Bild: Georges Pauly)

Zum ersten Mal wird ein zweiteiliger „Tatort“ direkt hintereinander ausgestrahlt: „Ein guter Tag“ und „Schwarzer Schnee“ drehen sich um die brutale niederländische Drogenmafia

0 Kommentare

Zweifache „Tatort“-Premiere: Die erste deutsch-niederländische Koproduktion in der Geschichte der Kult-Krimi-Reihe ist heute, Sonntag, auf ORF 2 zu sehen. Und das gleich im Doppel – Teil 1 („Ein guter Tag“) um 20.15 Uhr, Teil 2 („Schwarzer Schnee“) um 21.45 Uhr. Und auch ein weiteres Debüt steht auf dem Programm, denn Hamburg-Kommissar Wotan Wilke Möhring erhält nach dem Aus von Franziska Weisz erstmals Unterstützung von Denis Moschitto, der als hochbegabter Cyber-Kriminalist Mario Schmitt im Einsatz ist. An der Seite der beiden ermittelt Gaite Jansen als niederländische Kollegin Lynn de Baer.

Der neue Kollege Schmitt zieht Falke den letzten Nerv.
Der neue Kollege Schmitt zieht Falke den letzten Nerv.(Bild: Georges Pauly)

„Ein guter Tag“ beginnt für das Trio im Grenzgebiet der beiden Länder, als ein im Drogenmilieu eingesetzter, verdeckter Ermittler verschwindet. Der Start des Films gerät holprig, es gibt zu viele wechselnde Schauplätze, der rote Faden der Geschichte braucht zu lange, um sich zu offenbaren. Ausgerechnet so einen komplexen Fall zu wählen, um auch noch eine komplexe neue Figur einzuführen, war zudem leider keine gute Idee.

Die niederländische Drogenmafia zieht eine Blutspur durchs Grenzgebiet.
Die niederländische Drogenmafia zieht eine Blutspur durchs Grenzgebiet.(Bild: Georges Pauly)

Denn Cyber-Kriminalist Schmitt ist offenbar Autist, was in einem Nebensatz suggeriert wird, und der grantige Falke hat so gar keinen Zugang zu ihm. Eine interessante Konstellation, doch sie bräuchte einen ruhigeren Fall, um in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Stattdessen rauscht das Ermittler-Trio von Leiche zu Leiche, denn der Drogenkrieg der Mafia im Grenzgebiet eskaliert. Regisseur Hans Steinbichler gibt zu, dass der Krimi recht vollgepackt ist, aber: „Ich wollte nicht darüber reden, was wegkann, sondern darüber, wie wir es so produzieren können, dass es erhalten bleibt.“ Die Handlung basiert übrigens auf wahren Begebenheiten.

Lesen Sie auch:
Das neue Wiener „Tatort“-Duo Laurence Rupp und Miriam Fussenegger – sie werden ab 2017 ...
Fussenegger und Rupp
Woher wir die neuen „Tatort“-Gesichter kennen
02.12.2025
„Krone“-Interview
Harald Sicheritz: „Der Tatort ist ein Kammerspiel“
10.12.2025
„Krone“-Protokoll
Wiener „Tatort“: Die schwere Not im Pflegesystem
14.12.2025

In „Schwarzer Schnee“ gewinnt der Doppel-Fall an Stärke, denn langsam laufen die Stränge zusammen. Es ist ein kalter, harter „Tatort“ so direkt vor Weihnachten, dessen muss man sich bewusst sein. Sicher nicht jedermanns Sache.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.187 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
120.547 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Salzburg
Millionen-Sponsor verlässt Salzburger Festspiele
99.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Finanzielle Durststrecke droht: Die Wasserfirma steigt mit Ende des Jahres bei den Festspielen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf