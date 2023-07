Wie Künstliche Intelligenz Hollywood umkrempelt

Tatsächlich will man in der Traumfabrik sogar Schauspieler scannen, um dann ihr digitales Abbild gegen ein Honorar frei zu verwenden. Eine Horrorvorstellung für viele Darsteller, die nun streiken und klare Regeln fordern (viele Erfolgsproduktionen stehen dadurch still - siehe unten). Genauso wie die Drehbuchautoren, die bekanntlich schon im Mai die Arbeit niedergelegt haben. Sie fürchten, dass KI-Programme wie ChatGPT künftig mit vorhandenen Texten von ihnen gefüttert werden, ihren Stil kopieren und so u. a. neue Folgen einer Serie schreiben könnten.