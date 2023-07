Iris Berben: „Es hat etwas Verführerisches“

Verkaufen auf gar keinen Fall. Ich wäre wohl eher auf der Seite der Käufer. Aber nicht in dem Sinn, die Jugend zu erkaufen, sondern einfach Zeit zu kaufen, länger am Leben zu bleiben, meine Neugierde zu stillen, meine Lust am Leben zu stillen, meine Fragen, die ich noch habe, vielleicht beantworten zu können. Es hat schon was Verführerisches. Eine sehr hypothetische Frage, aber ich lebe einfach sehr gerne und nehme das Leben mit all seinen Herausforderungen an. Ich resigniere nicht, denn das bedeutet Stillstand. Insofern: Sehr gerne nochmal 400 bis 800 Jahre dazu!