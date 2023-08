Schnabel von Waldrapp war der Länge nach gespalten

Am stärksten bedroht

Der Waldrapp (Geronticus eremita) zählt zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit. In Mitteleuropa waren Waldrappe bis ins 17. Jahrhundert heimisch, verschwanden jedoch aufgrund exzessiver Bejagung und der Jagd nach ihrem Fleisch, das als Delikatesse galt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagieren sich verschiedene Projekte für die Wiederansiedlung dieser faszinierenden Zugvögel in Europa. Erfreulicherweise leben mittlerweile rund 200 Tiere in den europäischen Alpen.