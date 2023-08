Wie Ende eines Steuerschmähs jedem 700 € bringt

Das ist ein Riesenschritt. Denn bisher haben die Regierenden zugeschaut, wie die Steuerpflichtigen Jahr für Jahr durch die Inflation in (progressiv) höhere Steuerstufen gelangten und der Fiskus gleich einen wesentlichen Teil der Erhöhung wieder weggefressen hat. Damit ist jetzt Schluss, zumindest zwei Drittel werden automatisch an die Steuerpflichtigen „zurückgegeben.“ Das ist gut für die Bevölkerung: Gerade jetzt ist mehr Netto vom Brutto dringend notwendig. Nicht einmal in Deutschland gibt es so etwas automatisch!