Betrunkener Steirer löste Suchaktion aus

Dem blauen Montag hat ein 37-jähriger Steirer eine ganz andere - hochprozentige - Bedeutung verpasst. In die Arbeit ist er, wie gewohnt, ins Burgenland geradelt. Doch am Feierabend fuhr er nicht zu seiner Frau, sondern blickte viel zu tief ins Glas - und löste mitten in der Nacht eine große Suchaktion aus.