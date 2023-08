Tamsweg prolongierte mit Revanche seinen Lauf

Umstrittene Absage am Sonntag

So lief es besser als bei den Aufsteigern: Kaprun kam nach dem Karriereende etlicher Stützen in Berndorf mit 2:5 unter die Räder. Das Salzburger Derby zwischen ATSV und Absteiger ASV Salzburg fand indes witterungsbedingt nicht statt, es wurde schon vorsorglich abgesagt. ASV-Coach Oberascher verstand die Welt nicht mehr: „Es war total trocken, der Rasen extrem stumpf.“ Thomas Schaier