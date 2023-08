7:2! Nach Umbruch trifft Gmünd wieder ins Tor

Wietersdorf - Gurk, unser eigentliches „Spiel der Runde“, fiel der Absagenflut zum Opfer - also schaute die „Krone“ in Gmünd vorbei! Und dieses Match hatte es in sich. Im Vorjahr schoss Gmünd (noch in der Kärntner Liga) nur 26 Tore. Nach dem Abstieg in die Unterliga West geht’s jetzt rund - 7:2-Kantersieg gegen Lind.