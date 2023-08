Intelligente Lösungen für echtes Kuh(l)down

Binnen 50 Jahren stieg die Temperatur um etwa ein Grad. Das war auch nach der Eiszeit so, als sich das Klima um fünf Grad erwärmte. Allerdings hat es dafür 10.000 Jahre benötigt. Was den Verdacht erhärtet, dass es die Menschheit viel Energie gekostet hat, um die Erde derart in den Schwitzkasten zu nehmen.