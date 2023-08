Tierische Rätselrallye auf dem Rad im Seewinkel

Gäste-Highlight

Mit dem neuen Rätsel gibt es in Podersdorf am See derzeit insgesamt 4 Rätseltouren in verschiedenen Längen. „Der Schatz des alten Fischers“ und „Der böse Plan der Seehexe“ wurden im vergangenen Jahr von mehr als 1500 Familien und Schulgruppen gelöst und sind somit ein beliebtes Gäste-Highlight. Das PODOBEACH Maskottchen PODI hat in der PODOplay Familien-Erlebniswelt seine eigene, kleine Rätseltour bekommen. "Wir freuen uns, dass die Rätsel mit großer Begeisterung angenommen werden und dass die Touren Podersdorf am See als Ausflugs- und Urlaubsdestination abseits vom Bade-Tourismus noch attraktiver machen, sagt Tourismus-Chef Rene Lentsch.