Urlauber (78) nach Pinkelpause abgestürzt

Verhängnisvoll endete am Freitag eine Wanderung eines 78-jährigen Niederländers gemeinsam mit seinem Sohn am Wasserfallweg in Mayrhofen: Als er über einen Zaun stieg, verlor er den Halt und stürzte nahezu senkrecht aus rund 15 Metern Höhe in den Bach. Sein Sohn leistete Erste Hilfe.