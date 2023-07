Mieter warten noch immer auf Ersatzwohnungen

„Wir sind alle fertig mit den Nerven, am schlimmsten ist die Situation für die Kinder“, erzählt Gabriele Caj. Sie ist zurzeit bei einem Bekannten einquartiert, denn die Ersatzwohnung ist trotz Zusage von Wiener Wohnen noch nicht bezugsfertig. Hinzu kommt, dass sie wohl nicht so schnell in ihre Wohnung zurückkehren wird. Hieß es zunächst noch, dass die Arbeiten ungefähr ein Jahr dauern werden, ist bereits von zwei Jahren die Rede.