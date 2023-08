Kostenlose Taxis vor Discos in Italien getestet

Der italienische Verkehrs- und Infrastrukturminister Matteo Salvini will die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle am Wochenende reduzieren, die derzeit zunimmt. Seit Jahresbeginn kamen 759 Menschen an Wochenenden auf den italienischen Straßen ums Leben, allein am letzten Juli-Wochenende wurden 35 Todesopfer gezählt.