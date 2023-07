In diesen Top-Urlaubsländern drohen hohe Strafen

Bei 50 km/h zu viel gehen die Strafrahmen und Mindesthöhen deutlicher auseinander. Während in so einem Fall von Raserei in Ungarn beispielsweise ab 160 Euro zu bezahlen sind, sind es in Italien bereits mindestens 545 Euro, in Spanien ab 600 und in Slowenien ab 1200 Euro. In der Schweiz müssen einkommensabhängig ab 60 Tagsätzen bezahlt werden, in Kroatien sind es bis zu 2650 Euro und in Österreich maximal 5000 Euro.