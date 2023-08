Wie man Medikamente richtig einnimmt

Was bedeutet „während des Essens“?

Zu diesem Zeitpunkt nimmt man Mittel, die z. B. magenschädlich sind und so dort kaum mit der Schleimhaut in Berührung kommen. Die Wirkung tritt erst verzögert ein, da der Stoff im Speisengemisch nur langsam in Magen- und Darmwand gelangt, um von dort aufgenommen zu werden.