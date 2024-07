Riesenbärenklau: Albtraum-Gewächs breitet sich aus

Bis zu fünf Meter schießt das aus dem Kaukasus einst eingeschleppte Monstergewächs – lateinisch-botanisch treffend als „Heracleum giganteum“ bezeichnet – in den Himmel. Längst ist die vermeintlich harmlose Zierpflanze aus unseren Gärten entflohen und wurzelt bei uns bevorzugt an Waldrändern, in Wiesen, im Uferbereich von Gewässern, auf Ödland, aber auch im eigenen grünen Paradies.