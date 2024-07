Nach tödlichem Unfall leiden auch Einsatzkräfte

Kinder gemeinsam ins Spital gebracht

„Die hatten die Kinder aus dem Auto geholt und ein wenig von der Unfallstelle weggebracht. Alle drei wurden gemeinsam mit einem Rettungsauto nach Linz ins Spital gebracht“, so Mayr. „Feuerwehrleute haben das Auto dann gegen Schaulustige abgeschirmt, damit wir in Ruhe arbeiten konnten. In so einer Situation funktioniert man einfach.“