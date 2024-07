„Schuhe rutschig“: Studentin stürzte in den Tod

Im Yosemite-Nationalpark ist eine junge Touristin (20) vor den Augen ihres Vaters in den Tod gestürzt. Zuvor sagte Grace noch, dass ihre Schuhe so rutschig seien. „Es ist alles so schnell passiert. Ich habe versucht, sie zu greifen, aber da war sie schon verschwunden“, sagte der Vater jetzt.