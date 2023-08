Starkregen hält steirische Feuerwehr in Atem

Es regnet und regnet und regnet. Vor allem im Süden der Steiermark sind in den vergangenen Stunden unglaubliche Mengen an Wasser auf die Erde geprasselt: In Leibnitz etwa sind seit gestern Abend rund 90 Liter Wasser pro Quadratmeter gefallen. Von Deutschlandsberg bis Feldbach war es nicht viel weniger. Vielerorts wurden Keller überflutet und Straßen überschwemmt, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Rund 300 Einsätze wurden in den vergangenen Stunden in den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz, Feldbach und Radkersburg verzeichnet.