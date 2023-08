Billig-Airlines in Spanien drohen hohe Strafen

Aufpreise für Reservierungen

Das hat für die Linien den Vorteil, dass sie sich in Suchmaschinen online besser positionieren können. „Der ursprünglich in der Werbung angebotene Preis entspricht jedoch aufgrund dieser Praktiken in den meisten Fällen nicht dem Preis, den der Verbraucher letztendlich zahlt“, heißt es. Ein weiterer Kritikpunkt sind unter anderem Aufpreise für Sitzplatzreservierungen, vor allem für Begleiterinnen und Begleiter von Minderjährigen oder Hilfsbedürftigen.