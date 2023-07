Billig-Airline verwechselt Rotterdam und Amsterdam

Selbst schuld, wenn man billig bucht?

Viele User meinen, man sei selber schuld, wenn man sich vom Angebot von Billig-Airlines locken lässt. Da sollte man sich nicht wundern, wenn bei Service gespart wird. Wenig Verständnis allerdings gibt es dafür, dass auf solchen Flügen auch Kleinkinder durch die Weltgeschichte geflogen werden. Die haben einfach nichts von so einer Reise, können auch den Druck in den Ohren nicht ausgleichen und leiden bei einem Flug, erst ab sechs oder sieben Jahren sollte man sie vernünftigerweise mitnehmen. Wobei auch viele meinen, es sei überhaupt schöner zu den Hauptreisezeiten in Österreich zu bleiben, die Schmalspurbahn in Niederösterreich wäre ein echter Geheimtipp.