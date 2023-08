„Habe korrupte, manipulierte Wahl angefochten“

Betrug, Entzug von Wahlrecht

Der jüngste Termin war die Anklageverlesung am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Laut Sonderermittler Jack Smith wird Trump beschuldigt, eine Verschwörung begonnen zu haben, um die Vereinigten Staaten zu betrügen. Er habe den Menschen ihr Wahlrecht entziehen und ein offizielles Verfahren behindern wollen. Formal sind es vier Anklagepunkte, die Trump in der 45-seitigen Anklageschrift zur Last gelegt werden.