„Schütze“ im Kapitol: Polizei geht von Scherz aus

Dunkle Erinnerungen an Kapitolsturm

Der Vorfall ereignete sich just einen Tag nach der Anklageerhebung gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wegen des Sturms seiner Anhänger auf das Kapitol vor zweieinhalb Jahren. Ein von Trump aufgehetzter Mob hatte am 6. Jänner 2021 das Gebäude gestürmt, in dem der Wahlsieg seines demokratischen Widersachers Joe Biden beurkundet werden sollte. Erst nach Stunden konnten die der Menge heillos unterlegenen Polizeikräfte die Lage unter Kontrolle bringen, fünf Menschen starben bei dem Aufstand.