Trump am Ende? Was den USA bis zur Wahl droht

Wie weit sie dabei gingen, zeigen neue Details. So wird geschildert, wie eine dieser sechs Personen einem Offiziellen des Weißen Hauses damit droht, Trump könne das Militär auf die Straßen entsenden, sollte es zu Protesten dagegen kommen, dass er das Amt an sich reiße. Es habe in der Geschichte der USA Momente gegeben, „in denen Gewalt nötig war, um die Republik zu schützen“.