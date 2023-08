Trump rechnet fix mit weiterer Anklage

Der ehemalige Präsident Trump bezeichnete die drohenden Anklagen als Wahlbeeinflussung für die kommenden US-Wahlen. „Ich höre, dass der gestörte Jack Smith, um die Präsidentschaftswahlen 2024 zu stören, um 17:00 Uhr eine weitere gefälschte Anklage gegen euren Lieblingspräsidenten, mich, veröffentlichen wird.“ postete Trump auf seinem Truth Social. „Warum haben sie das nicht schon vor 2,5 Jahren getan? Why did they wait so long?“