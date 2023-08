Nach Unfall: Verursacher lässt Verletzten zurück

Am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Früh kam es auf der B124 zu einem Unfall zwischen einem Lkw-Lenker und einem Pkw-Fahrer. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr mit seinem Pkw von Tragwein kommend in Richtung Pregarten. Zur gleichen Zeit war ein 33-jähriger englischer Staatsangehöriger mit einem Lkw samt Sattelanhänger in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs.