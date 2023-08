Bis zu 25 Millionen Euro sollen Wälder nun retten

„Alle sind bereit an einem Strang zu ziehen“

Auch Totschnig betonte die Wichtigkeit dieses Schulterschlusses, an dem auch die Holzindustrie beteiligt war und bekräftigte Mattles Forderung nach raschem und entschlossenen Handeln. „Man ist aber zum Glück bereit, an einem Strang zu ziehen“, attestierte Totschnig in dieser Hinsicht den Beteiligten hohe Motivation. So könne es gelingen, dass die notwendigen, bereits begonnenen Aufräumarbeiten „womöglich noch heuer abgeschlossen werden“, wobei vieles von der Witterung abhänge, erklärte der Landwirtschaftsminister.