20.000 Lkw-Fuhren Schadholz: Wie geht es weiter?

Meist war es bestes Bauholz – doch nach Gewittern mit Stürmen sind rund 600.000 Festmeter in Tirols Wäldern oft nur mehr zum Einheizen brauchbar. Das Schadholz muss nun aufgearbeitet werden, umgerechnet 20.000 Lkw-Fuhren (samt Anhänger) sind notwendig. Landwirtschaftsminister Totschnig war am Mittwoch in Navis, im ganzen Tal fielen rund 5500 Festmeter Holz dem Wind zum Opfer. „Insgesamt beträgt der Schaden etwa die Hälfte des jährlich üblichen Einschlages“, verdeutlichte Totschnig die Dimension. Er nimmt heute mit Tirols Politspitze am kurzfristig einberufenen Forstgipfel in Innsbruck teil. Hauptthema: Wie bringt man das Schadholz aus den Wäldern, bevor der Borkenkäfer zuschlägt?