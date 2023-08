Betrunkener holte einen Alko-Lenker von Polizei ab

Das Positive zuerst: in dieser Firma dürfte das Betriebsklima gut sein, denn als ein Niederösterreicher (51) in Enns betrunken am Lenkrad erwischt wurde, rief er einen steirischen Kollegen an, der sich trotz eigener Alkoholisierung gleich ans Steuer setzte. Und seither auch keinen Schien mehr hat. Der Chef der beiden Schluckspechte kam als Dritter zur Polizei, holte die beiden Mitarbeiter ab - und war zum Glück nüchtern.