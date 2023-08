Kletter-WM: Pilz und Pötzi im Vorstieg-Semifinale

„Vom Ergebnis her schaut es eigentlich ganz gut aus, vom Gefühl her war es überhaupt nicht gut“, analysierte Pilz ihren persönlichen WM-Auftakt. Die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin hatte zuletzt im Weltcup mit starken Vorstieg-Ergebnissen aufgezeigt, darunter ein dritter Platz beim Heim-Weltcup in der Tiroler Landeshauptstadt. In der Schweiz hat die 26-Jährige aber noch Luft nach oben. „Ich habe in beiden Routen noch nicht alles herausgeholt und hoffe, dass ich im Semifinale ein besseres Gefühl dafür bekomme und in den Fight-Mode reinkomme.“