Razzia bei Vorarlberger Krankenhausbetreibern

Wie ein Insider der „Krone“ berichtete, seien wohl Hunderte Rechnungen fingiert worden, zudem sollen noch weitere Unternehmen involviert gewesen sein. Die Krankenhausbetriebsgesellschaft ist nicht nur der größte Arbeitgeber in Vorarlberg, sondern auch einer der größten Bauherren: Jährlich werden Projekte im hohen zweistelligen Millionenbereich vergeben. Das Unternehmen selbst betont, dass man parallel zu den Ermittlungen des Landeskriminalamts auch „interne und externe Prüfungen“ in Auftrag geben werde. Ansonsten gab man sich wortkarg: Man habe vereinbart, dass die Kommunikation in der Causa einzig über die Staatsanwaltschaft Feldkirch laufen werde, heiß es auf „Krone“-Anfrage.