Die zwei verschwundenen Prinzessinnen aus Marokko

Undurchsichtige Statements

Während andere Quellen preisgaben, Lalla Salma sei noch immer in ihrem Heimatland, und lebe abgeschottet vom Palast in der Nähe ihrer geliebten Kinder. Zwar wäre sie dort in Freiheit, jedoch müsse sie ihren (möglicherweise Ex-) Mann immer um Erlaubnis fragen, das Haus verlassen zu dürfen. Auch der Rest der Familie, bis auf die Kinder, hätten sich aus Angst vor dem Monarchen von ihr abgewandt.