Königin Rania chauffiert Herzogin Camilla im Tesla

Bei ihrer ersten größeren Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie sind der britische Thronfolger Prinz Charles (73) und seine Ehefrau Herzogin Camilla (74) am Dienstag in Jordanien eingetroffen. Jordaniens König Abdullah II. und Königin Rania empfingen das Paar am Dienstag im Al-Husseiniya-Palast der Hauptstadt Amman. Die Königin chauffierte Camilla danach persönlich und in High Heels in ihrem Tesla zu einem gemeinsamen Termin in einem Familien-Kind-Zentrum von Amman.